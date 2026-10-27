A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 60.544 votos válidos a mais no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), na comparação com o primeiro turno.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O aumento ocorreu em meio à redução dos votos brancos, nulos e das abstenções, além do crescimento do comparecimento às urnas.
Segundo os dados eleitorais, a região contabilizou 1.511.692 votos válidos no segundo turno, contra 1.451.148 na primeira votação, uma diferença de 60,5 mil votos.
Apesar da vitória de Flávio Bolsonaro (PL) na RMVale, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu mais entre os dois turnos e reduziu a vantagem do adversário em 70,7 mil votos. Enquanto o candidato do PL conquistou mais 65.332 votos, o petista ampliou sua votação em 136.032.
No segundo turno, Flávio recebeu 903.498 votos, o equivalente a 59,77% dos votos válidos na região. Lula somou 608.194 votos, ou 40,23%.
Com isso, a diferença entre os dois candidatos caiu de 366.004 votos, no primeiro turno, para 295.304 no segundo. Mesmo com o avanço do petista, Flávio manteve uma vantagem expressiva na RMVale.
Menos votos brancos, nulos e abstenções
A comparação entre os turnos também mostra uma redução nos votos brancos e nulos. Os votos brancos passaram de 33.185 no primeiro turno para 21.953 no segundo, uma queda de 11.232 registros. Já os votos nulos diminuíram de 42.948 para 34.424, redução de 8.524.
As abstenções também recuaram. No primeiro turno, 399.897 eleitores deixaram de comparecer às urnas. No segundo, foram 359.708, uma queda de 40.189 ausências – 10% de redução.
O comparecimento aumentou em 40.788 eleitores, passando de 1.527.281 no primeiro turno para 1.568.069 no segundo. O índice de participação subiu de 79,22% para 81,34% do eleitorado da região.
Lula cresce mais na região
Os números mostram que Lula ampliou sua votação em ritmo superior ao de Flávio Bolsonaro entre as duas etapas da eleição. O crescimento do petista foi mais que o dobro do registrado pelo adversário em números absolutos.
O avanço reduziu a distância entre os candidatos, mas não foi suficiente para alterar o resultado na RMVale. Flávio terminou o segundo turno com 295.304 votos a mais que Lula e concentrou quase 60% dos votos válidos na região.