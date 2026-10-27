A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 60.544 votos válidos a mais no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), na comparação com o primeiro turno.

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O aumento ocorreu em meio à redução dos votos brancos, nulos e das abstenções, além do crescimento do comparecimento às urnas.