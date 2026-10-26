Uma mulher de 51 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um carro atingir uma carroça na noite de domingo (25), na rodovia Cristiano Alves da Rosa (SP-183), em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu por volta das 18h49, na altura do km 7,3, próximo ao bairro Quilombo, no sentido Cruzeiro.
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A carroça transportava cinco pessoas, entre elas um adolescente de 14 anos, e era puxada por dois animais. A vítima, identificada como Andreia, foi socorrida e levada a um hospital em Cruzeiro, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a motorista do Chevrolet Celta, de 35 anos, é técnica de enfermagem e prestou os primeiros socorros à mulher. Ela realizou manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada das equipes de emergência.
Quatro pessoas ficaram feridas
Além da mulher que morreu, outras quatro pessoas estavam na carroça no momento da colisão. Os sobreviventes foram encaminhados para atendimento médico.
O condutor da carroça, de 31 anos, foi levado ao Hospital de Piquete e liberado posteriormente. Os demais ocupantes foram encaminhados ao Hospital Regional de Cruzeiro.
O boletim de ocorrência não detalha a gravidade dos ferimentos de cada uma das vítimas nem informa se houve necessidade de internação.
Os dois animais que puxavam a carroça não apresentavam lesões aparentes quando os policiais militares rodoviários chegaram ao local.
Motorista afirma que não viu a carroça
A visibilidade na rodovia é um dos pontos que serão analisados pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Em depoimento, a motorista do Celta afirmou que não conseguiu enxergar a carroça antes da colisão devido à escuridão no trecho. Segundo ela, o veículo de tração animal não tinha iluminação ou sinalização suficiente para ser identificado a tempo de evitar o impacto.
Já o condutor da carroça relatou que tentava posicioná-la no acostamento quando percebeu a aproximação do automóvel. Ele também afirmou que o veículo possuía elementos refletivos.
De acordo com o registro policial, os agentes que atenderam à ocorrência não identificaram dispositivos de sinalização visíveis na carroça.
As versões apresentadas pelos dois condutores divergem sobre as condições de visibilidade e a dinâmica da colisão. A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames periciais para esclarecer o que aconteceu.
Testes do bafômetro deram negativo
A motorista do carro e o condutor da carroça foram submetidos a testes do bafômetro após o acidente. Segundo os policiais rodoviários, os resultados foram negativos para a presença de álcool.
O boletim informa, porém, que os comprovantes dos testes não foram apresentados no plantão policial durante a elaboração do registro.
A autoridade policial também não identificou, naquele momento, indícios de alteração da capacidade psicomotora dos envolvidos. O licenciamento do Chevrolet Celta estava regular.
Motorista não foi presa
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Lorena como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, crimes previstos no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
A autoridade policial decidiu não determinar a prisão em flagrante da motorista porque ela prestou socorro imediato à vítima.
A decisão não encerra a investigação nem significa que a motorista tenha sido considerada isenta de responsabilidade pelo acidente.
O delegado responsável pelo registro destacou que a colisão traseira, por si só, não é suficiente para determinar quem provocou o acidente. As condições de iluminação da rodovia, a sinalização da carroça e a movimentação dos veículos antes do impacto também serão consideradas.
Perícia investiga causas
A Polícia Técnico-Científica realizou exames no local da colisão e nos veículos envolvidos. A investigação também prevê exame necroscópico da vítima no Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro e exames de corpo de delito dos demais envolvidos.
O boletim de ocorrência foi concluído às 2h12 desta segunda-feira (26) e encaminhado para continuidade da apuração pela Polícia Civil de Cachoeira Paulista.
Até o registro policial, não havia uma conclusão oficial sobre as causas do acidente nem sobre a responsabilidade dos condutores.