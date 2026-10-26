Uma mulher de 51 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um carro atingir uma carroça na noite de domingo (25), na rodovia Cristiano Alves da Rosa (SP-183), em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu por volta das 18h49, na altura do km 7,3, próximo ao bairro Quilombo, no sentido Cruzeiro.

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A carroça transportava cinco pessoas, entre elas um adolescente de 14 anos, e era puxada por dois animais. A vítima, identificada como Andreia, foi socorrida e levada a um hospital em Cruzeiro, mas não resistiu aos ferimentos.