Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu mais entre o primeiro e o segundo turno e reduziu a vantagem do adversário em 70,7 mil votos. Enquanto o candidato do PL conquistou mais 65,3 mil votos na região, o petista ampliou sua votação em 136 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o avanço, a diferença entre os dois candidatos caiu de 366.004 votos no primeiro turno para 295.304 no segundo. Apesar da redução, Flávio manteve uma vitória expressiva na região, com 903.498 votos, o equivalente a 59,77% dos votos válidos, contra 608.194 votos de Lula, que alcançou 40,23%.