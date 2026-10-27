Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu mais entre o primeiro e o segundo turno e reduziu a vantagem do adversário em 70,7 mil votos. Enquanto o candidato do PL conquistou mais 65,3 mil votos na região, o petista ampliou sua votação em 136 mil.
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Com o avanço, a diferença entre os dois candidatos caiu de 366.004 votos no primeiro turno para 295.304 no segundo. Apesar da redução, Flávio manteve uma vitória expressiva na região, com 903.498 votos, o equivalente a 59,77% dos votos válidos, contra 608.194 votos de Lula, que alcançou 40,23%.
Os números mostram que o petista conseguiu ampliar sua votação em ritmo superior ao do adversário, mas o crescimento não foi suficiente para reverter o resultado regional.
Enquanto a votação de Flávio cresceu 8% entre os dois turnos (838.166 para 903.498) na região, a de Lula aumentou 29% (472.162 para 608.194).
Lula avança mais entre os turnos
Na comparação entre as duas votações, Flávio Bolsonaro recebeu 65.332 votos a mais, enquanto Lula conquistou outros 136.032 votos. O aumento da votação petista foi mais que o dobro do registrado pelo candidato do PL em números absolutos.
O resultado alterou o tamanho da vantagem de Flávio na RMVale. No primeiro turno, a diferença entre os dois candidatos era de 366.004 votos. No segundo, caiu para 295.304, uma redução de 70.700 votos.
Mesmo com o avanço de Lula, Flávio permaneceu à frente na região, com quase 60% dos votos válidos.
São José, Taubaté e Jacareí
Flávio Bolsonaro também venceu nos três maiores colégios eleitorais da RMVale: São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Taubaté registrou o maior percentual de votos para o candidato do PL entre as três cidades.
Em São José dos Campos, Flávio recebeu 260.425 votos, correspondentes a 59,80% dos válidos. Lula teve 175.087 votos, ou 40,20%. A diferença entre os candidatos foi de 85.338 votos.
Em Taubaté, Flávio alcançou 115.175 votos, o equivalente a 63,39%, enquanto Lula recebeu 66.531 votos, ou 36,61%. A vantagem do candidato do PL foi de 48.644 votos.
Já em Jacareí, Flávio somou 81.268 votos, com 59,99% dos válidos. Lula obteve 54.196 votos, ou 40,01%. A diferença ficou em 27.072 votos.
Os resultados mostram um padrão semelhante nos três maiores municípios, com Flávio próximo ou acima de 60% dos votos válidos e Lula na faixa dos 40%.
Taubaté lidera vantagens de Flávio
Entre os municípios da RMVale, Taubaté registrou a maior diferença percentual entre os dois candidatos favorável a Flávio Bolsonaro. O candidato do PL obteve 63,39% dos votos, contra 36,61% de Lula, uma distância de 26,77 pontos percentuais.
Tremembé aparece em seguida, com 63,23% para Flávio e 36,77% para Lula. A diferença foi de 26,46 pontos percentuais.
Caçapava completa a lista das três cidades com as maiores vantagens percentuais do candidato do PL. Flávio recebeu 62,57% dos votos, enquanto Lula alcançou 37,43%, uma diferença de 25,14 pontos percentuais.
Lula venceu em quatro cidades
Apesar da derrota no resultado regional, Lula conseguiu superar Flávio Bolsonaro em quatro municípios: Areias, Bananal, São José do Barreiro e Queluz.
Areias registrou a maior vantagem percentual do petista na região. Lula recebeu 1.616 votos, ou 59,50%, enquanto Flávio teve 1.100 votos, equivalentes a 40,50%. A diferença foi de 19 pontos percentuais.
Em Bananal, Lula conquistou 3.589 votos, correspondentes a 55,15%, contra 2.919 votos de Flávio, que obteve 44,85%. A vantagem do petista foi de 10,30 pontos percentuais.
Em São José do Barreiro, Lula venceu com 1.473 votos, ou 53,10%, enquanto Flávio recebeu 1.301 votos, equivalentes a 46,90%. A diferença foi de 6,20 pontos percentuais.
Já em Queluz, Lula somou 2.872 votos, o equivalente a 52,53%, contra 2.595 votos de Flávio, que alcançou 47,47%. A vantagem petista ficou em 5,06 pontos percentuais.