Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com 59,77% dos votos válidos, contra 40,23% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Apesar da vitória expressiva do candidato do PL, o segundo turno mostrou um avanço maior do petista em comparação com a primeira votação, reduzindo a diferença entre os dois candidatos na região.
Flávio recebeu 903.498 votos na RMVale, enquanto Lula teve 608.194. A diferença entre os candidatos ficou em 295.304 votos no segundo turno, abaixo dos 366.004 registrados no primeiro turno. Com isso, a vantagem de Flávio sobre Lula diminuiu em 70.700 votos.
Os números mostram que, embora Flávio tenha mantido a liderança regional, Lula conseguiu ampliar sua votação em proporção superior à do adversário na comparação entre os dois turnos.
Crescimento maior de Lula
Flávio Bolsonaro recebeu 65.332 votos a mais no segundo turno em relação ao primeiro, um crescimento de 2,01 pontos percentuais. Lula, por sua vez, conquistou mais 136.032 votos, ampliando sua votação em 7,7 pontos percentuais.
O desempenho do petista representou um avanço proporcional quase quatro vezes maior que o de Flávio na região. A diferença de crescimento ajuda a explicar por que a distância entre os dois candidatos diminuiu, mesmo com a vitória do representante do PL.
A redução da vantagem ocorreu em um cenário no qual Flávio permaneceu à frente na contagem regional, mas Lula conseguiu atrair uma parcela maior de votos adicionais entre as duas etapas da eleição.
São José, Taubaté e Jacareí
Nos três maiores colégios eleitorais da região, Flávio Bolsonaro também venceu a disputa. São José dos Campos, Taubaté e Jacareí concentraram votações expressivas para os dois candidatos, com diferenças importantes nos percentuais.
Em São José dos Campos, Flávio recebeu 260.425 votos, o equivalente a 59,80%. Lula obteve 175.087 votos, ou 40,20%. A vantagem do candidato do PL foi de 85.338 votos.
Em Taubaté, Flávio alcançou um dos resultados mais expressivos entre as maiores cidades da RMVale. Foram 115.175 votos, correspondentes a 63,39% do total, contra 66.531 votos de Lula, que ficou com 36,61%. A diferença chegou a 48.644 votos.
Já em Jacareí, Flávio conquistou 81.268 votos, ou 59,99%, enquanto Lula recebeu 54.196 votos, equivalentes a 40,01%. O candidato do PL venceu por uma margem de 27.072 votos.
Taubaté teve, entre as três maiores cidades, o maior percentual de votação para Flávio Bolsonaro. São José dos Campos e Jacareí apresentaram resultados semelhantes, com o candidato do PL próximo de 60% dos votos válidos.
Maiores vantagens de Flávio
A maior vantagem percentual de Flávio Bolsonaro sobre Lula entre os municípios da RMVale foi registrada em Taubaté. O candidato do PL obteve 63,39% dos votos, contra 36,61% do petista, uma diferença de 26,77 pontos percentuais.
Tremembé aparece na sequência, com 63,23% para Flávio e 36,77% para Lula, diferença de 26,46 pontos percentuais. Caçapava completa o grupo das três cidades com as maiores vantagens percentuais do candidato do PL: foram 62,57% contra 37,43%, uma distância de 25,14 pontos percentuais.
Cidades onde Lula venceu
Apesar de ter sido derrotado no resultado regional, Lula conseguiu superar Flávio Bolsonaro em quatro municípios da RMVale: Areias, Bananal, São José do Barreiro e Queluz.
Em Areias, Lula recebeu 1.616 votos, equivalentes a 59,50%, enquanto Flávio teve 1.100 votos, ou 40,50%. Foi a maior vantagem percentual do petista entre as cidades da região, com uma diferença de 19 pontos percentuais.
Em Bananal, Lula alcançou 3.589 votos, ou 55,15%, contra 2.919 votos de Flávio, que ficou com 44,85%. A diferença foi de 10,30 pontos percentuais.
São José do Barreiro também registrou vitória do petista. Lula obteve 1.473 votos, correspondentes a 53,10%, enquanto Flávio recebeu 1.301 votos, ou 46,90%. A vantagem de Lula foi de 6,20 pontos percentuais.
Em Queluz, Lula obteve 2.872 votos, correspondentes a 52,53%, enquanto Flávio recebeu 2.595 votos, ou 47,47%. A vantagem de Lula foi de 5,06 pontos percentuais.
Resultado regional
No total da RMVale, Flávio Bolsonaro terminou o segundo turno com 295.304 votos a mais que Lula. A diferença, no entanto, ficou menor do que no primeiro turno, quando a distância entre os candidatos era de 366.004 votos.
O avanço de Lula entre as duas votações não foi suficiente para mudar o vencedor na região, mas alterou o tamanho da vantagem. Flávio manteve a liderança com quase 60% dos votos válidos, enquanto o petista ampliou sua participação e reduziu a diferença em 70.700 votos.