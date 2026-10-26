Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com 59,77% dos votos válidos, contra 40,23% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Apesar da vitória expressiva do candidato do PL, o segundo turno mostrou um avanço maior do petista em comparação com a primeira votação, reduzindo a diferença entre os dois candidatos na região.