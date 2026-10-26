A Prefeitura de São José dos Campos avança na construção de uma nova ala do Hospital de Clínicas Sul, que vai aumentar a oferta de exames e cirurgias na rede municipal de saúde.

Duas salas destinadas à realização de endoscopias e colonoscopias já estão com a estrutura física concluída. As obras continuam para a implantação de outros dois espaços voltados a operações cirúrgicas.

Com mais de 400 metros quadrados, a ampliação permitirá que o hospital realize procedimentos que antes dependiam de encaminhamento para outras unidades, facilitando o acesso dos pacientes e contribuindo para reduzir o tempo de espera.

Os ambientes foram planejados para oferecer mais conforto, privacidade e segurança, com toda estrutura adequada para o funcionamento. A próxima etapa prevê a instalação de equipamentos e a preparação necessária para o início dos atendimentos.

Além de agilizar diagnósticos e tratamentos, a criação desta área exclusiva também permitirá aproveitar melhor as instalações existentes, contribuindo para a otimização do uso de leitos sem prejudicar os fluxos de emergência e outros serviços já realizados no local, beneficiando casos eletivos e urgentes.

O projeto reforça o compromisso do município com a qualificação da assistência hospitalar, garantindo mais eficiência e cuidado à população.

O Hospital de Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira é uma unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pelo HMTJ (Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus), que também administra a Unidade Básica de Saúde (UBS) Resolve Parque Industrial, a Unidade de Especialidades de Saúde (UES) Sul e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Putim.

A nova ala do Hospital de Clínicas Sul faz parte de um conjunto de investimentos na rede municipal de saúde. Ao longo de 2026, diversas obras foram entregues, como o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), as UBSs Resolve Vila Industrial e Monterrey, novos postos de coleta, ampliação do Hospital de Retaguarda e modernização do Hospital Municipal.

A construção do novo Caps (Centro de Atenção Psicossocial) infantojuvenil começou, enquanto as da maternidade e da UBS Resolve Pinheirinho dos Palmares estão avançadas.

As obras do novo AME (Ambulatório Médico de Especialidades) seguem em andamento e o edital para a gestão do Hospital Veterinário Municipal está publicado.

As revitalizações das UBSs Resolve Colonial e Vila Nair já foram concluídas, enquanto a Centro I mudou de endereço, junto com o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas. Simultaneamente, as unidades Jardim Satélite, Paraíso do Sol e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) passam pelo mesmo processo de melhorias.