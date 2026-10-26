A Bolsa brasileira enfrenta um dia de fortes turbulências nesta segunda-feira (26), mas algumas empresas seguem na contramão do mercado. Em meio à queda do Ibovespa e à disparada do dólar, a Embraer registrava alta de 6,75%, enquanto Vale, Suzano, Klabin e Gerdau também avançam.

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Com presença internacional e receitas provenientes de diferentes mercados, a fabricante de aeronaves com sede em São José dos Campos também tem exposição cambial que pode favorecer os resultados convertidos em reais.