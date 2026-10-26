A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais fortalece politicamente o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que se consolida como um dos principais nomes do campo progressista para os próximos anos.

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Natural de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, o ex-governador de São Paulo amplia seu espaço no cenário nacional e pode entrar na disputa pela sucessão de Lula em 2030 – Lula fará 81 anos nesta terça-feira (27).