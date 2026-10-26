O São José Esporte Clube fez um apelo público por doações de sangue em apoio ao goleiro Miguel Meneses, atleta da equipe Sub-15 da Águia do Vale. O jovem está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no último domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos.

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Diante do quadro delicado do atleta, a diretoria do clube mobilizou suas redes sociais pedindo o apoio da torcida joseense e da população da região para reforçar os estoques e colaborar com o tratamento do jogador.