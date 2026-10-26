A mobilização por orações pela recuperação do goleiro Miguel Meneses, de apenas 14 anos, tomou conta das redes sociais após o grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos.
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Atleta das categorias de base do São José, o adolescente está hospitalizado em estado grave, segundo informações divulgadas por um amigo e companheiro de equipe.
A notícia provocou comoção entre colegas, amigos e pessoas próximas do jovem, que passaram a compartilhar mensagens de apoio e pedidos de oração pela vida do adolescente. A corrente de fé busca transmitir força a Miguel e à família neste momento de apreensão.
Nas rede sociais, um colega de time relatou a gravidade da situação e pediu que a mensagem fosse compartilhada para alcançar mais pessoas. “Ele sofreu um acidente e está em estado grave”, escreveu o amigo, que também demonstrou confiança na recuperação do adolescente.
“Estamos contigo, irmão. Deus sabe de tudo! Temos fé que você vai sair dessa”, declarou.
Nas redes sociais, outras mensagens reforçaram a mobilização. “Força, Miguel! Estarei em oração. Deus está no controle”, escreveu uma pessoa. Outra demonstrou esperança na recuperação do jovem: “Força Miguel, vc irá se levantar. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida te protejam!”
Também houve pedidos de proteção e recuperação para todas as vítimas do acidente, além de manifestações de solidariedade aos familiares e amigos.
Até o momento, não há informações médicas oficiais atualizadas sobre o estado de saúde de Miguel.
Acidente no Anel Viário
O acidente aconteceu por volta das 16h20 deste domingo (25), na Avenida Fundo do Vale, na altura da Vila Zelfa, em São José dos Campos.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de um Honda Civic seguia no sentido Centro–Zona Sul quando perdeu o controle da direção. O veículo capotou e atingiu árvores e placas de sinalização às margens da via.
Quatro pessoas estavam no automóvel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens, e as equipes de resgate precisaram realizar o desencarceramento.
Um homem de 24 anos foi atendido pela Unidade de Resgate dos Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. As outras três vítimas receberam atendimento de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Militar e agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana.
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda deverão ser esclarecidas.