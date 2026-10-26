A mobilização por orações pela recuperação do goleiro Miguel Meneses, de apenas 14 anos, tomou conta das redes sociais após o grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos.

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Atleta das categorias de base do São José, o adolescente está hospitalizado em estado grave, segundo informações divulgadas por um amigo e companheiro de equipe.