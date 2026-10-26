Somente 34.330 votos, o equivalente a 0,03% do total, foram registrados após as 17h de domingo (25), quando a votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 teve o horário de encerramento prorrogado.

Os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contrariam a alegação do senador Flávio Bolsonaro (PL) de que a medida teria comprometido a legitimidade do resultado eleitoral.

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