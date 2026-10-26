O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), afirmou respeitar o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), e declarou confiar no processo eleitoral brasileiro.

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Ele também disse ter estranhado o pedido de prorrogação da votação feito pelo próprio PL, partido de Flávio Bolsonaro, e questionou o momento em que eventuais dúvidas sobre a medida foram levantadas.