Dois criminosos encapuzados invadiram uma casa em Potim, no Vale do Paraíba, retiraram uma mulher e os quatro filhos do quarto e executaram Gabriel Lopes de Oliveira, de 28 anos, a tiros. O crime ocorreu na madrugada de sábado (24), na região central da cidade, e a motivação do assassinato ainda é desconhecida.
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Segundo o boletim de ocorrência, a companheira de Gabriel estava no quarto com o marido e as crianças quando os invasores entraram no imóvel. Os homens ordenaram que ela e os filhos deixassem o cômodo e, de acordo com o relato da mulher à polícia, ameaçaram matá-la caso não obedecesse.
Depois que a família saiu, os criminosos atiraram contra Gabriel.
Vítima foi encontrada morta no quarto
Gabriel foi encontrado morto em um dos quartos da residência, na rua Manoel Francisco de Castro. O registro policial aponta cinco ferimentos que aparentavam ter sido provocados por disparos de arma de fogo. Durante a perícia, três projéteis foram localizados no imóvel.
A testemunha descreveu os criminosos como homens encapuzados, aparentemente usando toucas do tipo ninja. Ela não soube informar se os criminosos utilizaram algum veículo para chegar à casa ou fugir após o assassinato.
A Polícia Militar foi a primeira equipe a atender à ocorrência e preservou o local para os trabalhos periciais. A Polícia Civil chegou à residência por volta das 7h50, e a perícia iniciou os exames cerca de dez minutos depois.
Câmeras podem ajudar a identificar suspeitos
Durante as diligências, os investigadores tiveram acesso a imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades do imóvel. As gravações serão analisadas para ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.
A investigação também prevê exames periciais, exame necroscópico e coleta de depoimentos. Até a emissão do boletim de ocorrência, às 11h29 de sábado, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.
Motivação do crime é desconhecida
O caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida. O boletim de ocorrência não informa a motivação do assassinato nem apresenta elementos que permitam apontar quem cometeu o crime.
A Polícia Civil segue investigando o caso.