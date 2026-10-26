Dois criminosos encapuzados invadiram uma casa em Potim, no Vale do Paraíba, retiraram uma mulher e os quatro filhos do quarto e executaram Gabriel Lopes de Oliveira, de 28 anos, a tiros. O crime ocorreu na madrugada de sábado (24), na região central da cidade, e a motivação do assassinato ainda é desconhecida.

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Segundo o boletim de ocorrência, a companheira de Gabriel estava no quarto com o marido e as crianças quando os invasores entraram no imóvel. Os homens ordenaram que ela e os filhos deixassem o cômodo e, de acordo com o relato da mulher à polícia, ameaçaram matá-la caso não obedecesse.