O motorista de um carro com adesivos do PT que atropelou duas crianças durante uma carreata de apoio a Flávio Bolsonaro (PL), em Ilhabela, no Litoral Norte, foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e omissão de socorro.

A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil no sábado (24), após o episódio que deixou feridos um menino de cinco anos e uma menina de nove.

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