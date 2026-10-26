Caçapava inicia a semana com 255 vagas de emprego abertas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). As oportunidades abrangem as áreas de construção civil, serviços, logística, comércio e indústria, com opções para candidatos de diversos níveis de escolaridade.

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Em destaque, a função de ajudante de obras traz o maior número de vagas, com 96 oportunidades disponíveis, servente de obras, com 40 vagas, e auxiliar de linha de produção, com 20.