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OPORTUNIDADE

PAT de Caçapava abre a semana com 255 vagas de emprego

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Caçapava inicia a semana com 255 vagas de emprego abertas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). As oportunidades abrangem as áreas de construção civil, serviços, logística, comércio e indústria, com opções para candidatos de diversos níveis de escolaridade.

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Em destaque, a função de ajudante de obras traz o maior número de vagas, com 96 oportunidades disponíveis, servente de obras, com 40 vagas, e auxiliar de linha de produção, com 20.

Para se candidatar, o interessado deve comparecer pessoalmente à sede do PAT munido de documento oficial com foto e carteira de trabalho para emissão da carta de encaminhamento. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, 1º andar, no Centro.

Confira a lista completa de vagas.

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