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EM SÃO SEBASTIÃO

Mulher é presa após agredir companheiro e quebrar câmera de PM

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Uma mulher foi presa no bairro Enseada, em São Sebastião, após agredir o companheiro e danificar a câmera corporal de um policial. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (20).

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Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam ao acionamento e, no local, presenciaram as agressões. Durante a intervenção, a mulher desobedeceu às ordens policiais e resistiu à abordagem, vindo a danificar a câmera corporal de um dos agentes.

As duas filhas da suspeita foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. As partes foram conduzidas ao Distrito Policial, onde ela permaneceu presa e à disposição da Justiça por dano qualificado.

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