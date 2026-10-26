A chuva atingiu cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte nas últimas 24 horas e deve continuar nesta segunda-feira (26), segundo a previsão da Defesa Civil para o estado de São Paulo. Em Guaratinguetá, o acumulado chegou a 41 milímetros, enquanto São José dos Campos registrou 39 mm no mesmo período.

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Os dados foram coletados às 6h40 desta segunda-feira. Em São Sebastião, no Litoral Norte, o bairro de Juquehy acumulou 43 mm de chuva. Já em Campos do Jordão, na região do Jaguaribe, foram registrados 36 mm.

Chuva persistente