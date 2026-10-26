A chuva atingiu cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte nas últimas 24 horas e deve continuar nesta segunda-feira (26), segundo a previsão da Defesa Civil para o estado de São Paulo. Em Guaratinguetá, o acumulado chegou a 41 milímetros, enquanto São José dos Campos registrou 39 mm no mesmo período.
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Os dados foram coletados às 6h40 desta segunda-feira. Em São Sebastião, no Litoral Norte, o bairro de Juquehy acumulou 43 mm de chuva. Já em Campos do Jordão, na região do Jaguaribe, foram registrados 36 mm.
Chuva persistente
A previsão indica que os ventos vindos do oceano devem favorecer a ocorrência de chuva persistente em partes do estado, especialmente nas regiões leste e norte. Há possibilidade de acumulados significativos ao longo do dia.
As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no litoral paulista. Na faixa leste, que inclui cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, as temperaturas máximas devem variar entre 19°C e 23°C.
O tempo começou a segunda-feira com sensação de frio na faixa leste paulista. Em outras regiões do estado, as temperaturas estavam mais amenas. Também foram registrados episódios de chuva fraca em pontos das faixas leste, central e norte.
Nas demais regiões paulistas, as temperaturas máximas devem ficar entre 25°C e 30°C.
A previsão de chuva persistente mantém a atenção voltada para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte ao longo desta segunda-feira, principalmente diante da possibilidade de novos acumulados e de rajadas de vento.