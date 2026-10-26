O jovem Miguel Meneses, de apenas 14 anos, goleiro das categorias de base do São José, está entre as quatro vítimas do grave acidente registrado na tarde deste domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos. O adolescente teria sofrido ferimentos graves e está hospitalizado, conforme informações divulgadas por um amigo e companheiro de equipe nas redes sociais.
A situação do garoto provocou comoção entre amigos e pessoas próximas. Em uma publicação acompanhada de uma fotografia do goleiro, um colega de time pediu orações pela recuperação de Miguel.
“Ele sofreu um acidente e está em estado grave”, escreveu o amigo, que também pediu que a mensagem fosse compartilhada para ampliar a corrente de orações.
Na publicação, o colega demonstrou esperança na recuperação do jovem atleta. “Estamos contigo, irmão. Deus sabe de tudo! Temos fé que você vai sair dessa”, declarou.
Até o momento, não há informações médicas oficiais atualizadas sobre o estado de saúde de Miguel.
O acidente
O grave acidente aconteceu por volta das 16h20 deste domingo (25), na Avenida Fundo do Vale, na altura da Vila Zelfa, em São José dos Campos.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de um Honda Civic seguia no sentido Centro–Zona Sul quando perdeu o controle da direção. O automóvel capotou e atingiu árvores e placas de sinalização, deixando um cenário de destruição.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no veículo. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, sendo necessário o trabalho das equipes de resgate para realizar o desencarceramento.
Um homem de 24 anos foi atendido pela Unidade de Resgate dos Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. As outras três vítimas receberam atendimento de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana.
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda deverão ser esclarecidas.
Corrente de orações
Enquanto as autoridades apuram o que aconteceu, amigos e pessoas próximas de Miguel Meneses se mobilizam nas redes sociais pela recuperação do adolescente.