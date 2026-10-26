O jovem Miguel Meneses, de apenas 14 anos, goleiro das categorias de base do São José, está entre as quatro vítimas do grave acidente registrado na tarde deste domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos. O adolescente teria sofrido ferimentos graves e está hospitalizado, conforme informações divulgadas por um amigo e companheiro de equipe nas redes sociais.

A situação do garoto provocou comoção entre amigos e pessoas próximas. Em uma publicação acompanhada de uma fotografia do goleiro, um colega de time pediu orações pela recuperação de Miguel.

“Ele sofreu um acidente e está em estado grave”, escreveu o amigo, que também pediu que a mensagem fosse compartilhada para ampliar a corrente de orações.