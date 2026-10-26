26 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um motociclista de 36 anos ficou ferido após uma colisão contra um automóvel na avenida José Martins Ferreira, no bairro Setville, em São José dos Campos, por volta das 6h40 desta segunda-feira (26).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro e, no local, encontrou a vítima consciente, com suspeita de fratura no membro inferior direito.

Após receber atendimento pré-hospitalar, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.

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