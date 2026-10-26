A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada por volta das 6h desta segunda-feira (26) para atender a uma ocorrência de incêndio em uma adega na avenida Miguel Varlez, no bairro Jardim Primavera, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, havia muita fumaça e a equipe constatou que o incêndio atingia uma geladeira e uma prateleira.