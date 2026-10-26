26 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

Geladeira de adega pega fogo e mobiliza bombeiros em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada por volta das 6h desta segunda-feira (26) para atender a uma ocorrência de incêndio em uma adega na avenida Miguel Varlez, no bairro Jardim Primavera, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, havia muita fumaça e a equipe constatou que o incêndio atingia uma geladeira e uma prateleira.

Após a extinção das chamas e a realização do rescaldo, o local foi deixado em segurança, aos cuidados do proprietário. Ninguém se feriu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários