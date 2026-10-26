A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada por volta das 6h desta segunda-feira (26) para atender a uma ocorrência de incêndio em uma adega na avenida Miguel Varlez, no bairro Jardim Primavera, em Caraguatatuba.
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No local, havia muita fumaça e a equipe constatou que o incêndio atingia uma geladeira e uma prateleira.
Após a extinção das chamas e a realização do rescaldo, o local foi deixado em segurança, aos cuidados do proprietário. Ninguém se feriu.