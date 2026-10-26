A Rodovia Presidente Dutra receberá serviços de reparo localizado de pavimento e tapa-buraco em alguns trechos entre 26 e 29 de outubro. Durante a execução dos trabalhos, poderá haver interdições alternadas de faixas e operação comboio, se necessário.

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As intervenções visam melhores condições de trafegabilidade, conforto e segurança viária. Os serviços poderão ser suspensos ou cancelados em caso de chuvas.