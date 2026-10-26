A Rodovia Presidente Dutra receberá serviços de reparo localizado de pavimento e tapa-buraco em alguns trechos entre 26 e 29 de outubro. Durante a execução dos trabalhos, poderá haver interdições alternadas de faixas e operação comboio, se necessário.
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As intervenções visam melhores condições de trafegabilidade, conforto e segurança viária. Os serviços poderão ser suspensos ou cancelados em caso de chuvas.
Confira o cronograma
Segunda-feira (26) diurno – das 8h às 17h
•km 61+610 Norte – sentido RJ (Faixa 1 – esquerda)
•Comboio de tapa-buraco – Equipe 4, saindo do km 35 Sul, sentido SP
Segunda-feira (26) noturno – das 22h às 5h
•km 81+980 Sul – sentido SP (Faixa 1 – esquerda)
•km 222+000 Marginal Norte, sentido RJ – (Faixa 2 – direita)
Terça-feira (27) diurno – das 8h às 17h
•km 65+000 Sul sentido SP – (Faixa 1 – esquerda)
•Comboio de tapa-buraco – km 50
Terça-feira (27) noturno – das 22h às 5h
•km 201+100 Norte – sentido RJ (Faixa 1 – esquerda)
•km 81+700 Norte – sentido RJ (Faixa 2 – direita)
Quarta-feira (28) diurno – das 8h às 17h
•Comboio 1 de tapa-buraco – km 205 Sul, sentido SP
•Comboio 2 de tapa-buraco – km 65 Sul, sentido SP
Quarta-feira (28) noturno – das 22h às 5h
•km 110+100 Sul – sentido SP (Faixa 1 – esquerda)
•km 216+900 Marginal Norte – sentido RJ (Faixa 2 – direita)
•km 215+800 Marginal Norte, sentido RJ (Faixa 2 – direita)
Quinta-feira (29) diurno – das 8h às 17h
•Comboio 1 de tapa-buraco – km 220 Sul, sentido SP
•Comboio 2 de tapa-buraco – km 80 Sul, sentido SP
Quinta-feira (29) noturno – das 22h às 5h
•km 214+000 Marginal Norte, sentido RJ – Equipe 1 (Faixa 1 – esquerda)
•km 212+950 Marginal Norte, sentido RJ (Faixa 1 – esquerda)
•km 212+250 Marginal Norte, sentido RJ, sentido RJ(Faixa 1 – esquerda)
•km 0+600 Norte, sentido RJ (Faixa 2 – direita)
•km 2+600 Norte, sentido RJ (Faixa 2 – direita)
Afaste-se
A concessionária RioSP reforça a importância do Movimento Afaste-se.
Sempre que possível, ao se aproximar de viaturas operacionais, ambulâncias, guinchos, veículos de inspeção ou equipes trabalhando na rodovia, o motorista deve mudar de faixa de forma segura. Quando a mudança não for possível, a orientação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção.
Usuários podem acompanhar as condições de tráfego e solicitar atendimento pelos canais oficiais da RioSP:
•Telefone e WhatsApp: 0800 017 3536
•Aplicativo: Motiva Rodovias