26 de outubro de 2026
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MOBILIDADE

Dutra tem intervenções de manutenção; Confira o cronograma

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/RioSP
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Rodovia Presidente Dutra receberá serviços de reparo localizado de pavimento e tapa-buraco em alguns trechos entre 26 e 29 de outubro. Durante a execução dos trabalhos, poderá haver interdições alternadas de faixas e operação comboio, se necessário.

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As intervenções visam melhores condições de trafegabilidade, conforto e segurança viária. Os serviços poderão ser suspensos ou cancelados em caso de chuvas.

Confira o cronograma

Segunda-feira (26) diurno – das 8h às 17h
•km 61+610 Norte – sentido  RJ (Faixa 1 – esquerda)
•Comboio de tapa-buraco – Equipe 4, saindo do km 35 Sul, sentido SP 

Segunda-feira (26) noturno – das 22h às 5h
•km 81+980 Sul – sentido SP (Faixa 1 – esquerda)
•km 222+000 Marginal Norte, sentido RJ – (Faixa 2 – direita)

Terça-feira (27) diurno – das 8h às 17h
•km 65+000 Sul sentido SP – (Faixa 1 – esquerda)
•Comboio de tapa-buraco –  km 50

Terça-feira (27) noturno – das 22h às 5h
•km 201+100 Norte – sentido RJ (Faixa 1 – esquerda)
•km 81+700 Norte – sentido RJ (Faixa 2 – direita)

Quarta-feira (28) diurno – das 8h às 17h
•Comboio 1 de tapa-buraco – km 205 Sul, sentido SP
•Comboio 2 de tapa-buraco –  km 65 Sul, sentido SP

Quarta-feira (28) noturno – das 22h às 5h
•km 110+100 Sul – sentido SP (Faixa 1 – esquerda)
•km 216+900 Marginal Norte – sentido RJ (Faixa 2 – direita)
•km 215+800 Marginal Norte, sentido RJ (Faixa 2 – direita)

Quinta-feira (29) diurno – das 8h às 17h
•Comboio 1 de tapa-buraco –  km 220 Sul, sentido SP 
•Comboio 2 de tapa-buraco –  km 80 Sul, sentido SP

Quinta-feira (29) noturno – das 22h às 5h
•km 214+000 Marginal Norte, sentido RJ – Equipe 1 (Faixa 1 – esquerda)
•km 212+950 Marginal Norte, sentido RJ (Faixa 1 – esquerda)
•km 212+250 Marginal Norte, sentido RJ, sentido RJ(Faixa 1 – esquerda)
•km 0+600 Norte, sentido RJ (Faixa 2 – direita)
•km 2+600 Norte, sentido RJ (Faixa 2 – direita)

Afaste-se

A concessionária RioSP reforça a importância do Movimento Afaste-se.

Sempre que possível, ao se aproximar de viaturas operacionais, ambulâncias, guinchos, veículos de inspeção ou equipes trabalhando na rodovia, o motorista deve mudar de faixa de forma segura. Quando a mudança não for possível, a orientação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção.

Usuários podem acompanhar as condições de tráfego e solicitar atendimento pelos canais oficiais da RioSP:

•Telefone e WhatsApp: 0800 017 3536
•Aplicativo: Motiva Rodovias

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