A Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga abriu processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para cargos temporários na Secretaria Municipal de Educação . Os salários chegam a R$ 3.780,34, com funções de níveis fundamental, médio e superior .

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Vagas

Entre as oportunidades, a função de inspetor de alunos exige nível fundamental completo, e a de merendeira, fundamental incompleto . Ambas as funções têm salário-base de R$ 1.850,31 para 40 horas semanais de atividade .