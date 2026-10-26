A Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga abriu processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para cargos temporários na Secretaria Municipal de Educação
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Vagas
Entre as oportunidades, a função de inspetor de alunos exige nível fundamental completo, e a de merendeira, fundamental incompleto
Candidatos de nível médio completo podem se inscrever para a vaga de secretário de escola (salário-base de R$ 3.170,11 para 40 horas semanais)
Há também oportunidades para professor de educação básica I – Educação Infantil (25h semanais, R$ 3.150,29) e Ensino Fundamental (30h semanais, R$ 3.780,34), além de professor de educação básica II nas áreas de Artes, Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História, Inglês e Educação Física (R$ 28,02 por hora/aula)
Inscrições e processo seletivo
As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto CPA até o dia 10 de novembro de 2026
O processo seletivo será composto de provas objetivas, marcadas para 29 de novembro para todos os cargos
A validade do processo será de seis meses, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período se houver interesse da administração municipal