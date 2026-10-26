26 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

S. Luiz do Paraitinga abre seleção com salários de até R$ 3,7 mil

Por Da redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga abriu processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para cargos temporários na Secretaria Municipal de Educação. Os salários chegam a R$ 3.780,34, com funções de níveis fundamental, médio e superior.

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Vagas

Entre as oportunidades, a função de inspetor de alunos exige nível fundamental completo, e a de merendeira, fundamental incompleto. Ambas as funções têm salário-base de R$ 1.850,31 para 40 horas semanais de atividade.

Candidatos de nível médio completo podem se inscrever para a vaga de secretário de escola (salário-base de R$ 3.170,11 para 40 horas semanais).

Há também oportunidades para professor de educação básica I – Educação Infantil (25h semanais, R$ 3.150,29) e Ensino Fundamental (30h semanais, R$ 3.780,34), além de professor de educação básica II nas áreas de Artes, Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História, Inglês e Educação Física (R$ 28,02 por hora/aula). As vagas para professores exigem ensino superior completo na área de atuação.

Inscrições e processo seletivo

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto CPA até o dia 10 de novembro de 2026A taxa de inscrição varia conforme a função escolhida e deve ser paga até o dia 11 de novembro de 2026.

O processo seletivo será composto de provas objetivas, marcadas para 29 de novembro para todos os cargos. Quem concorrer à função de merendeira também realizará uma prova prática em 19 e 20 de dezembro de 2026.

A validade do processo será de seis meses, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período se houver interesse da administração municipal

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