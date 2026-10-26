São José dos Campos tem 228 vagas de emprego para candidatos com ensino fundamental completo ou incompleto. As oportunidades contemplam diferentes áreas, como construção civil, atendimento, produção e serviços gerais, e a contratação é mediada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre as funções disponíveis estão ajudante de obras (15), atendente de lanchonete (40), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de limpeza (34), pedreiro (8), pintor de obras (2) e motorista de caminhão (28).
Também há oportunidades para auxiliar de linha de produção (25), balconista (3), carpinteiro (1), entre outras funções. Para consultar a lista completa de vagas, acesse o site oficial da Prefeitura.
Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer ao PAT, localizado na Praça Afonso Pena, nº 175, na região central de São José dos Campos, entre 8h e 16h.