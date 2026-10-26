São José dos Campos tem 228 vagas de emprego para candidatos com ensino fundamental completo ou incompleto. As oportunidades contemplam diferentes áreas, como construção civil, atendimento, produção e serviços gerais, e a contratação é mediada pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

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Entre as funções disponíveis estão ajudante de obras (15), atendente de lanchonete (40), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de limpeza (34), pedreiro (8), pintor de obras (2) e motorista de caminhão (28).