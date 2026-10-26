O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo para a ocorrência de tempestades no Vale do Paraíba. O aviso é válido para esta segunda-feira e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (de 40 a 60 km/h) e queda de granizo.

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O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) considera moderada a possibilidade de movimentos de massa em áreas da região, devido ao acúmulo de chuva registrado nos últimos dias e ao encharcamento do solo.