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PREVISÃO DO TEMPO

Vale do Paraíba está sob alerta para tempestade e deslizamentos

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Magnific
Imagem ilustrativa
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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo para a ocorrência de tempestades no Vale do Paraíba. O aviso é válido para esta segunda-feira e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (de 40 a 60 km/h) e queda de granizo.

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O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) considera moderada a possibilidade de movimentos de massa em áreas da região, devido ao acúmulo de chuva registrado nos últimos dias e ao encharcamento do solo.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, recomenda-se não se abrigar sob árvores, torres e placas, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. O órgão também orienta a não utilizar aparelhos ligados à tomada durante as ocorrências.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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