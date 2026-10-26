Um homem foi preso e um automóvel furtado foi recuperado em uma ação da Polícia Militar no bairro Santa Edwiges, em Lorena. A ocorrência foi registrada no sábado (24).

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A equipe em patrulhamento avistou o veículo ostentando placas divergentes e, em vistoria, constatou o furto registrado no Rio de Janeiro. O condutor permaneceu preso e à disposição da Justiça pelo crime de receptação.