26 de outubro de 2026
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PLACAS DIVERGENTES

Carro furtado no Rio de Janeiro é recuperado no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PM
Carro furtado é recuperado em Lorena
Carro furtado é recuperado em Lorena

Um homem foi preso e um automóvel furtado foi recuperado em uma ação da Polícia Militar no bairro Santa Edwiges, em Lorena. A ocorrência foi registrada no sábado (24).

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A equipe em patrulhamento avistou o veículo ostentando placas divergentes e, em vistoria, constatou o furto registrado no Rio de Janeiro. O condutor permaneceu preso e à disposição da Justiça pelo crime de receptação.

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