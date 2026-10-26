A GCM (Guarda Civil Municipal) lançou granadas de gás lacrimogêneo na direção de manifestantes que comemoravam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite deste domingo (25), na avenida Nove de Julho, em São José dos Campos.
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Um vídeo registra o momento em que os agentes utilizam os artefatos contra o grupo, que estava reunido na região central da cidade.
Segundo relatos de apoiadores de Lula, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, na esquina das avenidas Nove de Julho e Paulo Becker. A comemoração ainda estava começando quando equipes da GCM chegaram ao local.
Os manifestantes afirmam que o grupo comemorava a vitória do presidente em um semáforo fechado quando uma granada de gás lacrimogêneo foi lançada em sua direção. A ação provocou susto entre as pessoas que participavam da manifestação.
Até onde é possível observar nas imagens disponíveis, a concentração transcorria de forma pacífica antes da chegada dos agentes. Após a intervenção, os participantes deixaram a avenida e se reuniram em outro ponto da região central.
Além das granadas de gás lacrimogêneo, manifestantes relataram o uso de bombas de efeito moral durante a ação. Esse momento, porém, não aparece nas imagens disponíveis. Um dos apoiadores afirmou ter guardado um dos artefatos utilizados pelos agentes.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou detidas durante a ocorrência.
A reportagem procurou a Prefeitura de São José dos Campos para esclarecer o motivo da intervenção da GCM. Não houve retorno até o fechamento dessa matéria. O espaço segue aberto.