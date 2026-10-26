A GCM (Guarda Civil Municipal) lançou granadas de gás lacrimogêneo na direção de manifestantes que comemoravam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite deste domingo (25), na avenida Nove de Julho, em São José dos Campos.

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Um vídeo registra o momento em que os agentes utilizam os artefatos contra o grupo, que estava reunido na região central da cidade.