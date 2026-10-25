26 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Cunha: Flávio Bolsonaro vence com 57% votos contra 42% de Lula

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cunha
Cunha

Cunha encerrou a apuração do segundo turno das eleições de 2026, com o senador Flávio Bolsonaro (PL) como o candidato mais votado para presidente.

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As 57 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 14.638 eleitores compareceram às urnas, enquanto 3.500 não votaram, representando uma abstenção de 19,30%.

Flávio Bolsonaro recebeu 8.148 votos (57,80%) contra 5.950 votos para Lula (42,20%).

Cunha teve 18.138 eleitores aptos. Do total, 14.638 compareceram às urnas, representando 80,70% do eleitorado. A abstenção foi de 3.500 eleitores (19,30%).

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