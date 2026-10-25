Cunha encerrou a apuração do segundo turno das eleições de 2026, com o senador Flávio Bolsonaro (PL) como o candidato mais votado para presidente.

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As 57 seções eleitorais foram totalizadas. Na votação para presidente, 14.638 eleitores compareceram às urnas, enquanto 3.500 não votaram, representando uma abstenção de 19,30%.