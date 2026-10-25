26 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Cruzeiro: Flavio Bolsonaro vence com 57% dos votos; Lula teve 42%

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cruzeiro
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Cruzeiro, no segundo turno, com 25.253 votos, ou 57,42% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo, com 18.730 (42,58%).

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Na disputa pelo Palácio do Planalto, Cruzeiro registrou 43.983 votos válidos (95,96% do total apurado). Houve ainda 647 votos em branco (1,41%) e 1.206 nulos (2,63%).

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