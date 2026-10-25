Campos do Jordão encerrou a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 131 seções totalizadas. O município registrou 30.137 comparecimentos, enquanto 7.975 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 20,93% do eleitorado apto.
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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Campos, com 17.850 votos – 61,69% dos votos válidos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 11.083 votos, 38,31% dos válidos.
Dos 30.137 votos registrados para presidente, foram contabilizados 28.933 votos válidos, além de 488 votos em branco e 716 nulos.