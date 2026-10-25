O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, afirmou na noite deste domingo (25) que pretende pedir a anulação do pleito.
A iniciativa anunciada pelo candidato ocorre após uma disputa marcada pela polarização política e por questionamentos sobre decisões tomadas durante o processo eleitoral, incluindo a prorrogação do horário de votação determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Lula venceu o segundo turno com 51,76% dos votos válidos, contra 48,24% de Flávio.
Flávio também pediu prorrogação da votação
A campanha de Flávio também solicitou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a extensão do horário de votação até as 19h, mas em municípios afetados por condições climáticas adversas.
O pedido, porém, citou chuvas intensas, alagamentos e falta de energia em localidades de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.