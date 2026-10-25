O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, afirmou na noite deste domingo (25) que pretende pedir a anulação do pleito.

A iniciativa anunciada pelo candidato ocorre após uma disputa marcada pela polarização política e por questionamentos sobre decisões tomadas durante o processo eleitoral, incluindo a prorrogação do horário de votação determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Lula venceu o segundo turno com 51,76% dos votos válidos, contra 48,24% de Flávio.