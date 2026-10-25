O Vale do Paraíba manterá os representantes nos cargos de vice-presidente da República e vice-governador de São Paulo nos próximos quatro anos.
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Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo (25), Geraldo Alckmin permanece na vice-presidência.
No governo paulista, Felicio Ramuth (MDB), de São José dos Campos, também ocupa o cargo de vice-governador na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que venceu no primeiro turno.
A presença de Alckmin e Ramuth nos dois postos de destaque reforça a participação política da região nos governos federal e estadual. Alckmin tem trajetória ligada a Pindamonhangaba, cidade onde iniciou sua carreira política, enquanto Ramuth construiu sua trajetória em São José dos Campos, onde foi prefeito.
Lula vence Flávio Bolsonaro
Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno e garantiu um novo mandato presidencial, com início previsto para janeiro de 2027. Com 99,99% das urnas apuradas, o petista somava mais de 64,2 milhões de votos, o equivalente a 51,78% dos votos válidos, contra cerca de 59,8 milhões de votos (48,22%) do adversário, segundo os números informados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
O resultado foi diferente do cenário apontado pelas últimas pesquisas eleitorais divulgadas por Quaest e Datafolha no sábado (24), que indicavam Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos e Lula com 49%.
No primeiro turno, Flávio havia terminado na liderança, com 47,03% dos votos válidos, ou 56.104.503 votos. Lula ficou em segundo lugar, com 45,16%, totalizando 53.879.538 votos. A diferença entre os dois foi de pouco mais de 2,2 milhões de votos.
Alckmin destaca democracia em discurso
Após a confirmação da vitória, Geraldo Alckmin agradeceu aos eleitores e destacou a participação de diferentes grupos da sociedade, como jovens, mulheres e idosos. Em seu discurso, também dirigiu palavras ao presidente reeleito e ressaltou a importância da democracia.
“Meu profundo respeito ao senhor, presidente, que salvou a democracia brasileira pela segunda vez”, afirmou Alckmin. O vice-presidente também declarou que seguirá trabalhando ao lado de Lula, com humildade e responsabilidade.
Alckmin nasceu em Pindamonhangaba e tem uma longa trajetória na política paulista. Foi governador de São Paulo por quatro mandatos e disputou a Presidência da República antes de se aliar a Lula nas eleições de 2022.
Felicio Ramuth representa o Vale em SP
No governo estadual, Felicio Ramuth mantém a ligação do Vale do Paraíba com o comando do Executivo paulista. Natural de São José dos Campos, ele foi prefeito da cidade antes de integrar a chapa de Tarcísio de Freitas, eleita em 2022.
Naquele pleito, Tarcísio e Ramuth venceram o segundo turno da eleição para o governo de São Paulo, derrotando Fernando Haddad (PT). A dupla assumiu o governo estadual em janeiro de 2023.
Com Alckmin na vice-presidência e Ramuth na vice-governadoria paulista, o Vale do Paraíba mantém representantes em posições estratégicas nas duas esferas de governo, em um cenário que pode ampliar a visibilidade política da região nas discussões nacionais e estaduais.