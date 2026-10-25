O Vale do Paraíba manterá os representantes nos cargos de vice-presidente da República e vice-governador de São Paulo nos próximos quatro anos.

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Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo (25), Geraldo Alckmin permanece na vice-presidência.