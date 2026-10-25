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ELEIÇÕES 2026

Kassio afirma que prorrogação da votação não alterou resultado

Por Da Redação | Brasília
| Tempo de leitura: < 1 min
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Lula Marques/Agência Brasil
Kassio afirma que prorrogação da votação não alterou resultado
Kassio afirma que prorrogação da votação não alterou resultado

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, afirmou que a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), de estender o horário de votação até as 19h não provocou mudanças na totalização dos votos das eleições presidenciais de 2026.

A medida foi adotada em meio a dificuldades registradas em locais de votação e gerou questionamentos sobre a condução do segundo turno. A prorrogação valeu apenas para seções eleitorais em que as urnas ainda estavam abertas.

A declaração foi feita após a confirmação da vitória de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL).

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