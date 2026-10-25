O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai governar para todos os brasileiros, independentemente de posições políticas, após vencer o segundo turno das eleições neste domingo (25). Em seu discurso de vitória, Lula prometeu ampliar a participação popular nas decisões do governo e disse que não haverá mais adversários depois do resultado das urnas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Na medida que a gente ganha as eleições, não temos mais adversários. Vou governar para 215 milhões, para todas as cidades”, declarou.
Lula também afirmou que pretende dar atenção especial aos idosos, ampliar as políticas públicas voltadas às mulheres e garantir respeito a todas as religiões. Segundo ele, o Estado deve assegurar a liberdade religiosa plena.
“Vamos mudar o jeito de governar esse país. Vamos fazer o povo participar mais das nossas decisões”, disse o presidente eleito, ao destacar que a comunicação digital terá papel importante no próximo mandato.
Agradecimentos e críticas
No início do discurso, Lula agradeceu aos eleitores, aos partidos políticos e às equipes responsáveis pela campanha. Ele também destacou a parceria com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), a quem atribuiu qualidades como lealdade e capacidade de atuação.
O presidente eleito afirmou que a votação representou uma derrota para o negacionismo e a mentira. Ao comentar a campanha, disse ter ficado constrangido em alguns debates eleitorais e criticou o que considera falsidade no discurso de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL).
Lula também defendeu a regulamentação das plataformas digitais. Para ele, crimes cometidos na internet precisam receber tratamento semelhante ao dado às infrações praticadas fora do ambiente virtual.
“Não é possível que não tenhamos consciência de que o crime na vida digital tem que ser tratado como na vida real”, afirmou. Ele ainda criticou empresas que, segundo seu discurso, lucram bilhões no país sem pagar impostos e tentam influenciar os resultados eleitorais.
Mais participação popular
O presidente eleito disse que a campanha deixou lições e que pretende manter um diálogo mais próximo com a população durante o governo. Segundo ele, a comunicação digital será utilizada para ampliar as conversas com os brasileiros.
Lula também afirmou que uma de suas motivações durante a disputa foi impedir que o grupo adversário chegasse ao poder para privatizar o que chamou de futuro do país.
Ao comentar a mobilização de apoiadores, destacou a quantidade de pessoas e o entusiasmo que encontrou em diferentes estados, especialmente na Avenida Paulista, em São Paulo. O presidente eleito disse ter ficado emocionado com a manifestação e lembrou que teve vontade de pedir ao público que cantasse o Hino da Independência.
Educação e desenvolvimento econômico
Na área da educação, Lula prometeu dar continuidade às mudanças no setor e afirmou que pretende universalizar o ensino em tempo integral até o ensino médio.
O presidente eleito também defendeu investimentos nas economias digital, verde e criativa como caminhos para impulsionar o desenvolvimento brasileiro. Ele disse que pretende ampliar o potencial econômico do país e fortalecer a participação do Brasil nas decisões políticas e econômicas internacionais.
A agenda ambiental também foi mencionada no discurso. Lula afirmou que o Brasil deve assumir protagonismo no debate sobre mudanças climáticas e contribuir para que outros países avancem na área.
Relação com o Congresso
Lula reconheceu que o próximo governo terá de trabalhar com o Congresso Nacional escolhido pelos eleitores. Segundo ele, a composição parlamentar não é definida pelo presidente, mas pela população, e será com os deputados e senadores eleitos que precisará negociar para aprovar propostas.
Ao encerrar, Lula destacou sua trajetória política e lembrou que é metalúrgico, não possui diploma universitário e foi eleito democraticamente presidente da República pela quarta vez.
O discurso combinou agradecimentos pela vitória com promessas de mudanças na condução do governo, ampliação de políticas sociais, investimentos em educação e desenvolvimento econômico, além de um compromisso declarado de governar para todos os brasileiros.
No final, Lula disse que assume o compromisso de fazer “o melhor mandato da história desse país”.