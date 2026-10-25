O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai governar para todos os brasileiros, independentemente de posições políticas, após vencer o segundo turno das eleições neste domingo (25). Em seu discurso de vitória, Lula prometeu ampliar a participação popular nas decisões do governo e disse que não haverá mais adversários depois do resultado das urnas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Na medida que a gente ganha as eleições, não temos mais adversários. Vou governar para 215 milhões, para todas as cidades”, declarou.