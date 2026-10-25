Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25/10), mas apareceu à frente em apenas quatro das 39 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Flávio Bolsonaro (PL) ganhou nas outras 35, conforme os dados regionais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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O petista teve mais votos em Areias, Bananal, Queluz e São José do Barreiro. Em Areias, o placar foi de 59,50% para Lula e 40,50% para Flávio Bolsonaro. Em Bananal, Lula somou 55,15%, contra 44,85% do candidato do PL. Em São José do Barreiro, o petista teve 53,10%, e Flávio, 46,90%. Em Queluz, Lula registrou 52,53%, e Flávio, 47,47%.

Flávio lidera nas maiores cidades