Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25/10), mas apareceu à frente em apenas quatro das 39 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Flávio Bolsonaro (PL) ganhou nas outras 35, conforme os dados regionais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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O petista teve mais votos em Areias, Bananal, Queluz e São José do Barreiro. Em Areias, o placar foi de 59,50% para Lula e 40,50% para Flávio Bolsonaro. Em Bananal, Lula somou 55,15%, contra 44,85% do candidato do PL. Em São José do Barreiro, o petista teve 53,10%, e Flávio, 46,90%. Em Queluz, Lula registrou 52,53%, e Flávio, 47,47%.
Flávio lidera nas maiores cidades
O resultado regional contrastou com a vitória nacional de Lula. O candidato do PL ficou à frente em municípios populosos e em diferentes pontos do Vale e do Litoral Norte.
Em Taubaté, Flávio teve 63,39% dos votos, contra 36,61% de Lula. Em Tremembé, o percentual dele foi de 63,23%, e em Caçapava, de 62,57%. Em Pindamonhangaba, marcou 61,26%.
Na região de São José dos Campos, Flávio também venceu com folga. Em Jacareí, teve 59,99%, e na própria São José dos Campos, 59,80%. No Litoral Norte, o candidato do PL liderou em Ubatuba, com 59,98%, e em Caraguatatuba, com 57,23%.
Na prática, Flávio venceu em quase nove de cada dez cidades do recorte regional.
A menor diferença foi em Arapeí, onde Flávio teve 50,53% dos votos e Lula, 49,47%, uma distância de 1,06 ponto percentual.
Quando o novo governo começa
O mandato presidencial começa em 5 de janeiro de 2027, conforme a regra constitucional. A data também marca a posse do vice-presidente. A mudança no calendário foi estabelecida pela Emenda Constitucional 111, de 2021.