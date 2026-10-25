Caçapava encerrou a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 243 seções totalizadas. O município registrou 59.531 comparecimentos, enquanto 13.068 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 18% do eleitorado apto.
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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Caçapava, com 35.759 votos – 62,57% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 21.391 votos, 37,43% dos válidos.
Foram contabilizados 57.150 votos válidos, além de 871 votos em branco e 1.510 nulos.
Caçapava possui 72.599 eleitores aptos, segundo os dados da apuração para presidente. Desse total, 59.531 compareceram às urnas, enquanto 13.068 se abstiveram.
A taxa de comparecimento foi de 82%, e a abstenção ficou em 18%.