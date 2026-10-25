Caçapava encerrou a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 243 seções totalizadas. O município registrou 59.531 comparecimentos, enquanto 13.068 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 18% do eleitorado apto.

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Na disputa para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Caçapava, com 35.759 votos – 62,57% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 21.391 votos, 37,43% dos válidos.