25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Ubatuba: Flávio Bolsonaro tem 59,9% dos votos contra 40% de Lula

Por Da Redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Alesp
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 34.778 votos na cidade, contra 23.207 votos para Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 34.778 votos na cidade, contra 23.207 votos para Lula (PT)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Ubatuba, no segundo turno, com 34.778 votos, 59,98% dos válidos.

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Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 23.207 votos, 40,02% dos válidos.

Ubatuba possui 77.907 eleitores aptos. Desse total, 59.878 compareceram às urnas, enquanto 18.029 se abstiveram. A taxa de comparecimento foi de 76,86%, e a abstenção ficou em 23,14%.

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