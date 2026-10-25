O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Ubatuba, no segundo turno, com 34.778 votos, 59,98% dos válidos.

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Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 23.207 votos, 40,02% dos válidos.