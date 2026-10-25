O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Silveiras, no segundo turno, com 2.335 votos, ou 54,45% dos votos válidos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo, com 1.953 (45,55%).