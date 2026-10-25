25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Silveiras: Flavio venceu com 54,45% dos votos; Lula teve 45,55%

Por Da Redação | Silveiras
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PMS
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 2.335 votos na cidade, contra 1.953 votos para Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 2.335 votos na cidade, contra 1.953 votos para Lula (PT)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Silveiras, no segundo turno, com 2.335 votos, ou 54,45% dos votos válidos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo, com 1.953 (45,55%).

Na disputa pelo Palácio do Planalto, Silveiras registrou 4.288 votos válidos (97,10% do total apurado). Houve ainda 62 votos em branco (1,40%) e 66 nulos (1,49%).

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