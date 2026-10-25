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ELEIÇÕES 2026

Reeleito, Lula terá Congresso mais à direita e desafios fiscais

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Reeleito, Lula terá Congresso mais à direita e desafios fiscais
Reeleito, Lula terá Congresso mais à direita e desafios fiscais

Reeleito neste domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá de enfrentar desafios políticos e econômicos no quarto mandato, que começa em 2027.

No Congresso, o presidente precisará negociar com bancadas fortalecidas pela direita para aprovar projetos e construir uma base de apoio. A disputa pelo comando da Câmara e do Senado também será estratégica para a governabilidade.

Na economia, o desafio fiscal estará no centro da agenda, com a necessidade de equilibrar as contas públicas, administrar as despesas do governo e conciliar as metas fiscais com as promessas de políticas sociais e investimentos.

A combinação entre um Legislativo menos alinhado ao governo e as restrições orçamentárias deverá exigir negociações para tirar as propostas do papel.

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