Reeleito neste domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá de enfrentar desafios políticos e econômicos no quarto mandato, que começa em 2027.

No Congresso, o presidente precisará negociar com bancadas fortalecidas pela direita para aprovar projetos e construir uma base de apoio. A disputa pelo comando da Câmara e do Senado também será estratégica para a governabilidade.

Na economia, o desafio fiscal estará no centro da agenda, com a necessidade de equilibrar as contas públicas, administrar as despesas do governo e conciliar as metas fiscais com as promessas de políticas sociais e investimentos.