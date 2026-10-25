Reeleito para o quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou em 38.636 votos a sua votação no segundo turno em São José dos Campos, na comparação com o primeiro turno.
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Os votos para o petista subiram de 136.451 para 175.087 votos, um crescimento de 7,69 pontos percentuais.
Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição na cidade, mas teve um crescimento menor em seus votos ante o primeiro turno: 240.721 para 260.425 votos, ganhando 2,44 pontos percentuais. A diferença entre os dois candidatos caiu 18,9 mil votos.
No primeiro turno, São José dos Campos registrou a maior diferença de votos a favor de Flávio Bolsonaro sobre Lula em todo o estado de São Paulo. No município, o candidato do PL recebeu 240.721 votos, contra 136.451 de Lula, uma vantagem de 104.270 votos.
Neste segundo turno, a diferença caiu: Flávio Bolsonaro recebeu 260.425 votos – 59,80% dos votos válidos. O presidente Lula recebeu 175.087 votos, 40,20% dos válidos. A diferença foi de 85.338 votos.
O município registrou 450.985 comparecimentos, enquanto 89.186 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 16,51% do eleitorado apto.
Dos 450.985 votos registrados para presidente, foram contabilizados 435.512 votos válidos, além de 6.020 votos em branco e 9.453 nulos.