Reeleito para o quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou em 38.636 votos a sua votação no segundo turno em São José dos Campos, na comparação com o primeiro turno.

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Os votos para o petista subiram de 136.451 para 175.087 votos, um crescimento de 7,69 pontos percentuais.