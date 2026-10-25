O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em São Sebastião, no segundo turno, com 26.335 votos, 50,45% dos válidos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 25.868 votos, 49,55% dos válidos.