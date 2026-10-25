25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

São Sebastião: Flávio Bolsonaro teve 50,4% dos votos contra Lula

Por Da Redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PMSS
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 26.335 votos na cidade, contra 25.868 votos para Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 26.335 votos na cidade, contra 25.868 votos para Lula (PT)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em São Sebastião, no segundo turno, com 26.335 votos, 50,45% dos válidos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 25.868 votos, 49,55% dos válidos.

A cidade registrou 52.203 votos válidos para presidente, com mais 721 em branco e 988 nulos. A abstenção chegou a 20,77% (14.130 eleitores), dos 68.042 que estavam aptos para votar.

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