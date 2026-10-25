25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

São José do Barreiro: com 53,10% dos votos, Lula venceu Flávio

Por Da Redação | São José do Barreiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Alesp
Lula (PT) recebeu 1.473 votos no município, contra 1.301 votos para Flávio Bolsonaro (PL)
Lula (PT) recebeu 1.473 votos no município, contra 1.301 votos para Flávio Bolsonaro (PL)

Em São José do Barreiro, no segundo turno da eleição para presidente, Lula (PT) foi o candidato mais votado, com 1.473 votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 1.301 votos.

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O eleitorado apto de São José do Barreiro era de 3.581 eleitores. Desse total, 2.865 compareceram às urnas, o equivalente a 80,01%. A abstenção foi de 716 eleitores, ou 19,99%.

Na votação para presidente, foram registrados 2.774 votos válidos, 31 votos em branco e 60 nulos.

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