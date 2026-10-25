Em São José do Barreiro, no segundo turno da eleição para presidente, Lula (PT) foi o candidato mais votado, com 1.473 votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 1.301 votos.

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O eleitorado apto de São José do Barreiro era de 3.581 eleitores. Desse total, 2.865 compareceram às urnas, o equivalente a 80,01%. A abstenção foi de 716 eleitores, ou 19,99%.