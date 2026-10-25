Em Santo Antônio do Pinhal, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no segundo turno, com 2.965 votos, enquanto Lula (PT) recebeu 1.962 votos.

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O eleitorado apto de Santo Antônio era de 6.114 eleitores. Desse total, 5.142 compareceram às urnas, o equivalente a 84,10%. A abstenção foi de 972 eleitores, ou 15,90%.