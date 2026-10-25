25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Santo Antônio: Flávio venceu Lula com 60,18% contra 39,82%

Por Da Redação | Santo Antônio do Pinhal
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Alesp
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 2.965 votos na cidade, contra 1.962 votos para Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 2.965 votos na cidade, contra 1.962 votos para Lula (PT)

Em Santo Antônio do Pinhal, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no segundo turno, com 2.965 votos, enquanto Lula (PT) recebeu 1.962 votos.

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O eleitorado apto de Santo Antônio era de 6.114 eleitores. Desse total, 5.142 compareceram às urnas, o equivalente a 84,10%. A abstenção foi de 972 eleitores, ou 15,90%.

Na votação para presidente, foram registrados 4.927 votos válidos, 99 votos em branco e 116 nulos.

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