Bananal concluiu a apuração do segundo turno das Eleições 2026 com 100% das 27 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado, com 3.589 votos (55,15%), enquanto Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 2.919 votos (44,85%).

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O eleitorado apto de Bananal era de 8.233 eleitores. Desse total, 6.765 compareceram às urnas, o equivalente a 82,17%. A abstenção foi de 1.468 eleitores, ou 17,83%.