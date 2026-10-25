Areias encerrou a apuração do segundo turno das Eleições 2026 com 100% das 12 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Lula foi o candidato mais votado no município, com 1.616 votos (59,50% dos válidos), enquanto Flávio Bolsonaro terminou em segundo lugar, com 1.100 votos (40,50%).

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O eleitorado apto de Areias era de 3.463 eleitores. Desse total, 2.807 compareceram às urnas, o equivalente a 81,06%. A abstenção foi de 656 eleitores, ou 18,94%.