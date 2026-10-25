25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Areias: Lula vence com 59% dos votos contra 40% de Flávio

Por Da redação | Areias
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Wikipédia
Areias
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Areias encerrou a apuração do segundo turno das Eleições 2026 com 100% das 12 seções totalizadas. Na disputa para presidente, Lula foi o candidato mais votado no município, com 1.616 votos (59,50% dos válidos), enquanto Flávio Bolsonaro terminou em segundo lugar, com 1.100 votos (40,50%).

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O eleitorado apto de Areias era de 3.463 eleitores. Desse total, 2.807 compareceram às urnas, o equivalente a 81,06%. A abstenção foi de 656 eleitores, ou 18,94%.

Na votação para presidente, foram registrados 2.716 votos válidos, 33 votos em branco e 58 nulos.

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