25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

São José dos Campos: Flávio teve 59,80% contra 40,20% de Lula

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 260.425 votos no município, contra 175.087 votos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 260.425 votos no município, contra 175.087 votos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

São José dos Campos encerrou a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 1.561 seções totalizadas. O município registrou 450.985 comparecimentos, enquanto 89.186 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 16,51% do eleitorado apto.

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Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em São José, com 260.425 votos – 59,80% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 175.087 votos, 40,20% dos válidos.

Dos 450.985 votos registrados para presidente, foram contabilizados 435.512 votos válidos, além de 6.020 votos em branco e 9.453 nulos.

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