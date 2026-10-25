São José dos Campos encerrou a apuração do segundo turno das eleições deste domingo (25), com 100% das 1.561 seções totalizadas. O município registrou 450.985 comparecimentos, enquanto 89.186 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 16,51% do eleitorado apto.

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Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em São José, com 260.425 votos – 59,80% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 175.087 votos, 40,20% dos válidos.