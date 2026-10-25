O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em Igaratá, no segundo turno, com 4.575 votos, 62,67% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 2.725 votos, 37,33% dos válidos.
Igaratá possui 9.443 eleitores aptos. Desse total, 7.557 compareceram às urnas, enquanto 1.886 se abstiveram. A taxa de comparecimento foi de 80%, e a abstenção ficou em 19,97%.