Taubaté encerrou a apuração do segundo turno das eleições de 2026, com o senador Flávio Bolsonaro (PL) como o candidato mais votado para presidente.

Flávio Bolsonaro recebeu 115.175 votos (63,39%) contra 66.531 votos para Lula (36,61%).

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