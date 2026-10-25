25 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Taubaté: Flávio venceu com 63,39% contra 36,61% de Lula

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PMT
Flávio Bolsonaro recebeu 115.175 votos no município, contra 66.531 votos para Lula
Flávio Bolsonaro recebeu 115.175 votos no município, contra 66.531 votos para Lula

Taubaté encerrou a apuração do segundo turno das eleições de 2026, com o senador Flávio Bolsonaro (PL) como o candidato mais votado para presidente.

Flávio Bolsonaro recebeu 115.175 votos (63,39%) contra 66.531 votos para Lula (36,61%).

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Taubaté tem 239.953 eleitores aptos. Do total, 189.385 compareceram às urnas, representando 78,93% do eleitorado. A abstenção foi de 50.568 eleitores (21,07%).

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