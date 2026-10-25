Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a eleição para presidente em Queluz, no segundo turno das eleições de 2026, com 2.872 votos, o equivalente a 52,53% dos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 2.595 votos (47,47%). A apuração foi encerrada às 20h40 deste domingo (25), com 100% das 25 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 5.467 votos válidos. Foram contabilizados ainda 81 votos em branco (1,44%) e 79 nulos (1,40%).

Queluz tem 7.116 eleitores aptos. Desse total, 5.627 compareceram às urnas, enquanto 1.489 não votaram. A abstenção foi de 20,92%, e o comparecimento chegou a 79,08%.