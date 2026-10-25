O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi matematicamente reeleito neste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 97,69% das seções eleitorais totalizadas, Lula recebeu 62.641.973 votos, o equivalente a 51,74% dos válidos, contra 58.436.437 votos (48,26%) de Flávio Bolsonaro (PL).

A diferença entre os candidatos chegou a 4.205.536 votos. O sistema de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já apontava a eleição como matematicamente definida, confirmando a vitória do petista.

Votos brancos, nulos e abstenção