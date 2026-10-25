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ELEIÇÕES 2026

Lula é reeleito presidente com 51,74% dos votos válidos

Por Da Redação | São Paulop
| Tempo de leitura: 1 min
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Lula é reeleito presidente com 51,74% dos votos válidos
Lula é reeleito presidente com 51,74% dos votos válidos

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi matematicamente reeleito neste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 97,69% das seções eleitorais totalizadas, Lula recebeu 62.641.973 votos, o equivalente a 51,74% dos válidos, contra 58.436.437 votos (48,26%) de Flávio Bolsonaro (PL).

A diferença entre os candidatos chegou a 4.205.536 votos. O sistema de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontava a eleição como matematicamente definida, confirmando a vitória do petista.

Votos brancos, nulos e abstenção

Até a última atualização, às 21h08, foram contabilizados 121.078.410 votos válidos, o equivalente a 96,77% do total. Também foram registrados 1.394.854 votos em branco (1,11%) e 2.649.294 nulos (2,12%).

Dos 158.745.502 eleitores aptos, 125.122.558 compareceram às urnas. A abstenção foi de 19,15%, com 29.644.211 eleitores que não votaram. O comparecimento chegou a 80,85%.

Ao todo, 487.692 das 499.248 seções eleitorais haviam sido totalizadas, o equivalente a 97,69%. Mesmo com a apuração ainda em andamento, o resultado estava matematicamente definido.

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