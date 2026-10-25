O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi matematicamente reeleito neste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 97,69% das seções eleitorais totalizadas, Lula recebeu 62.641.973 votos, o equivalente a 51,74% dos válidos, contra 58.436.437 votos (48,26%) de Flávio Bolsonaro (PL).
A diferença entre os candidatos chegou a 4.205.536 votos. O sistema de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já apontava a eleição como matematicamente definida, confirmando a vitória do petista.
Votos brancos, nulos e abstenção
Até a última atualização, às 21h08, foram contabilizados 121.078.410 votos válidos, o equivalente a 96,77% do total. Também foram registrados 1.394.854 votos em branco (1,11%) e 2.649.294 nulos (2,12%).
Dos 158.745.502 eleitores aptos, 125.122.558 compareceram às urnas. A abstenção foi de 19,15%, com 29.644.211 eleitores que não votaram. O comparecimento chegou a 80,85%.
Ao todo, 487.692 das 499.248 seções eleitorais haviam sido totalizadas, o equivalente a 97,69%. Mesmo com a apuração ainda em andamento, o resultado já estava matematicamente definido.