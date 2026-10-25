Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Piquete, no segundo turno das eleições de 2026, com 4.587 votos, o equivalente a 60,99% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 2.934 votos (39,01%). A apuração foi encerrada às 20h56 deste domingo (25), com 100% das 31 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 7.521 votos válidos. Foram contabilizados ainda 96 votos em branco (1,24%) e 153 nulos (1,97%).

Piquete tem 10.046 eleitores aptos. Desse total, 7.770 compareceram às urnas, enquanto 2.276 não votaram. A abstenção foi de 22,66%, e o comparecimento chegou a 77,34%.