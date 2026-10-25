Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição para presidente em Lorena, no segundo turno das eleições de 2026, com 30.256 votos, o equivalente a 61,58% dos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 18.876 votos (38,42%). A apuração foi encerrada às 20h56 deste domingo (25), com 100% das 194 seções eleitorais totalizadas.

A cidade registrou 49.132 votos válidos. Foram contabilizados ainda 689 votos em branco (1,36%) e 936 nulos (1,84%).

Lorena tem 61.176 eleitores aptos. Desse total, 50.757 compareceram às urnas, enquanto 10.419 não votaram. A abstenção foi de 17,03%, e o comparecimento chegou a 82,97%.